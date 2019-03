Man sloopt woning met shovel

De vernielde woning in Gendt. Ⓒ Persbureau Heitink

GENDT - Een man is in het het Gelderse Gendt aangehouden nadat hij met een shovel een woning heeft vernield. Het dak van een huis aan de Henri Dunantstraat moest het ontgelden en ook op de rest van het woonterrein is het een grote ravage. Drie auto’s zouden zijn vernield.