Stroom van misbruikmeldingen na docu Michael Jackson

De landelijke hulplijn MIND Korrelatie zegt in NRC Next dat sinds vorige week vrijdag de documentaire voor het eerst in Nederland werd uitgezonden, het meer dan zeshonderd hulpvragen heeft binnengekregen die gerelateerd zijn aan kindermisbruik. Daarmee is de impact van de uitzending ’zeer uitzonderlijk’, aldus een woordvoerder.

In het vier uur durende Leaving Neverland vertellen twee mannen hoe popster Michael Jackson (1958-2009) hen tijdens hun kindertijd seksueel misbruikte. „Sommige mensen beseffen nu pas dat hen iets is aangedaan”, zegt klinisch psycholoog Iva Bicanic. Zij zegt de afgelopen week honderden berichten te hebben ontvangen van „voornamelijk veertigers” die zich herkenden in de omstreden documentaire.

Bekijk ook: Kinderen Michael Jackson overwegen aanklacht

Protest

Fans van Jackson maakten wereldwijd bezwaar tegen Leaving Neverland en zeiden dat het de geïnterviewden enkel om het geld en de bekendheid gaat.

Bekijk ook: Meer muziek Michael Jackson verkocht in VS