Politie Limburg treft dode man aan ’onder verdachte omstandigheden’

De politie kreeg een melding dat de man al enkele dagen niet meer was gezien. Rond 02.30 uur vannacht gingen agenten de woning aan de Zilvermeeuw binnen en troffen daar het lijk aan.

Het onderzoek naar de overleden persoon is in volle gang. De woning in een appartementencomplex aan de Zilvermeeuw wordt bewaakt.

Opsporingsdienst

Hoe de man is komen te overlijden, wordt onderzocht. „De recherche is ter plaatse en ook Forensische Opsporing heeft onderzoek in de woning verricht. De man werd aangetroffen onder verdachte omstandigheden, vandaar dat de hulpdiensten hebben besloten om een onderzoek op te starten. Meer over die omstandigheden en andere informatie, zoals de identiteit van de man, wordt op dit moment nog niet gegeven”, aldus de politie in een verklaring.