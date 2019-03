Politie Limburg treft lijk aan ’onder verdachte omstandigheden’

Het onderzoek naar de overleden persoon is in volle gang. De woning in een appartementencomplex aan de Zilvermeeuw wordt bewaakt. De politie maakt naar verwachting in de loop van de ochtend meer nieuws bekend.

Het lichaam werd vannacht iets na 04.00 uur ontdekt. Of het om een man of een vrouw gaat is niet bekendgemaakt. De politie wist de woning te betreden via een raam.