„Dit is een verschrikkelijke aanslag. We houden er altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren. Tijdens het gebed zullen we solidariteit betuigen”, zegt Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), waarbij bijna tachtig moskeeën zijn aangesloten. Bouharrou zegt te hopen dat er nu meer aandacht komt voor de beveiliging van moskeeën.

Bestuursvoorzitter Adbelhamid Taheri van Stichting As-Soennah in Den Haag laat weten dat de moslimgemeenschap met afschuw kennis heeft genomen van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. „Wat daar is gebeurd, kan ook in Nederland gebeuren. Zeker als je in ogenschouw neemt dat hier veel meer moslims wonen dan in Nieuw-Zeeland. „We oogsten nu wat de afgelopen jaren aan islamofobie is gezaaid. En vooral de politiek is daarvoor verantwoordelijk.”

Ook de Blauwe Moskee in Amsterdam roept moslims op tijdens de preek van vrijdag ’een gebed te verrichten voor de slachtoffers en nabestaanden’, aldus een persbericht. „Dit is een aanslag op ons allemaal.” De moskee roept de autoriteiten op de moskeeën te beschermen tegen terrorisme.

Beveiliging

In Amsterdam werd begin dit jaar al besloten om islamitische instellingen te beveiligen, omdat er sprake is van een verhoogde dreiging en de kans op een aanslag reëel wordt geacht. Joodse instellingen in Amsterdam worden al enkele jaren extra beveiligd.

Parijs

De Franse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen bij religieuze locaties opgevoerd. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vrijdag. Frankrijk herbergt de grootste moslimminderheid in West-Europa en leed onder dodelijke islamitische aanslagen in onder meer 2015 en 2016.

„Rond religieuze locaties worden meer patrouilles gehouden”, zei Castaner op Twitter. De Franse president Emmanuel Macron veroordeelde de terreuraanslagen in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch als „gruwelijke misdaden.” Frankrijk verzet zich tegen alle vormen van extremisme en werkt samen met zijn partners tegen terrorisme in de wereld, zei Macron vrijdag.