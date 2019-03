Advocaat: driemanschap Holleeder bestaat niet

Willem Holleeder luistert in alle rust naar het pleidooi van zijn advocaten Robert Malewicz en Sander Janssen. Ⓒ PETRA URBAN

Amsterdam - Willem Holleeder was niet de ’capo di tutti capi’, het beest dat binnen het criminele circuit aan de touwtjes trok en beschikte over leven en dood. Dat kón hij niet eens zijn, omdat hij als inmiddels bekende Nederlander volop in de schijnwerpers stond.