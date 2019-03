Dag 5 van verdediging Holleeder

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht terug.

Donderdag, op de vierde dag dat Holleeder werd verdedigd door zijn advocaten Robert Malewicz en Sander Janssen, werd gesteld dat het er sterk op lijkt dat Willem Holleeder het slachtoffer dreigt te worden van personen die hun eigen criminele handel en wandel verborgen willen houden, of die om andere redenen nog een appeltje met hem te schillen hebben.

Advocaat Janssen begon vrijdag met een vraag: „Wie is de grootste crimineel van Nederland?” Bij de pers en het publiek zal volgens de advocaat de naam van zijn cliënt snel vallen, maar: Maar volgens Janssen kun je het beeld zo overplaatsen op de situatie van vandaag.

De grootste criminelen waren degenen die dat spel het beste speelden, zegt Janssen. En daar hoorde Bekende Nederlander Holleeder niet bij. Willem Holleeder stond vol in de schijnwerpers, en was daardoor de ideale bliksemafleider voor criminelen die in zijn schaduw bleven, zo stelt de advocaat vrijdagmorgen aan het begin van de zitting.

De voorzitter gaf op voorhand al aan eerder pauzes in te lassen vrijdag: het tempo is redelijk slopend.

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak en twittert live mee. Haar tweets vindt hier terug: