Enorme rijen op luchthaven Mallorca

Volgens de Majorca Daily komen de vluchten van het net weer geopende eiland nu in enorme aantallen snel achter elkaar aan en zijn er maar twee ambtenaren om de gezondheidsverklaring door te nemen. Er zouden zich woensdag chaotische taferelen hebben afgespeeld op de luchthaven.

Door de drukte is er geen tijd om de ingevulde formulieren door te nemen. Spaanse passagiers klagen dat de kans daardoor groot is dat er toch zieke mensen op het eiland komen, aldus de site. Volgens de ambtenaren van AENA is juist het probleem dat toeristen met half ingevulde A4-tjes komen waardoor vragen ontstaan en de rijen groeien.

Het aantal vluchten op Palma de Mallorca is enorm gestegen sinds de grenzen weer open zijn. In heel juni waren er 85, op 1 juli alleen al 210.