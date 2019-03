Slag om Urk? ’Er valt hier niks te halen’

Een ruzie bij een snackbar liep maandagavond uit op een vechtpartij in en bij een huis aan de Noorderpalen, waar zich een groep van enkele tientallen jongeren had verzameld. Twee van hen drongen het huis binnen en raakten in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een 36-jarige moeder lichtgewond.

Met name jongeren spreken al op social media als Telegram en Facebook over de aanstaande ’slag om Urk’. Dat zou dan een op handen zijnde clash zijn tussen Urker jongeren en groepen Marokkaanse jongeren.

Volgens de woordvoerder is er voor de gemeente vooralsnog geen reden om aanvullende maatregelen zoals een samenscholingsverbod te nemen. „We vragen iedereen zijn of haar verstand te gebruiken”, zegt de gemeente. Genoemde locaties waar deze jongeren zouden samenkomen worden in de gaten gehouden.

Honkbalknuppel

Eerder deze week werden alle toegangswegen naar Urk gecontroleerd door politiemachten. Weggebruikers moesten zich zo nodig legitimeren en mochten alleen verder als ze een ’goede reden’ hadden om Urk te bezoeken. Bij die controles werden dinsdag twee mensen aangehouden. Een van hen had een honkbalknuppel bij zich.

Uit voorzorg hield de politie deze week extra toezicht op de toegangswegen naar Urk. Ⓒ ANP