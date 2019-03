’Autoloze zondag in centrum Amsterdam’

Daarvoor is een voorstel ingediend. Het bestuur van het stadsdeel staat er sympathiek tegenover.

Drijvende kracht achter het voorstel is de Fietsersbond. Deze wil op 22 september van de doorgaande weg, van het Prins Bernhardplein tot voorbij de IJtunnel in Noord, een speelstraat maken. Het plan is geïnspireerd op vergelijkbare initiatieven uit de hele wereld: van Medellín tot Parijs worden op regelmatige basis autowegen vrijgemaakt tot speelstraten waar fietsers en voetgangers vrijelijk kunnen recreëren.

Er blijkt steun voor het plan onder buurtbewoners en bewonersverenigingen gelegen rondom de Wibautstraat, Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Men wil onder andere de luchtkwaliteit verbeteren.

’Bizarre symboolpolitiek’

Maar niet iedereen is blij met het plan. De VVD in het Centrum noemt het ’bizarre symboolpolitiek’. „Voor de luchtkwaliteit lost dit niets op. We krijgen die dag te maken met autoverkeer dat alternatieve routes zoekt”, zegt Raphael van Kraaij. „De jaarlijkse autoloze zondag werd in 2010 in Amsterdam afgeschaft omdat de opbrengsten niet bleken op te wegen tegenover de kosten.”

Toch is het knap lastig de twee drukke doorgaande wegen zomaar af te sluiten. Het brengt kosten met zich mee en het heeft impact op de bereikbaarheid van de aanliggende straten met de auto. De stadsdeelcommissie zegt ruimte te willen geven aan bewonersinitiatieven als deze en wil daarmee onder andere de luchtkwaliteit verbeteren.

Ondernemers

Het stadsdeelbestuur gaat zich desalniettemin hard maken voor de nieuwe autoloze zondag. „We waarderen de inzet van de Fietsersbond en vinden het mooi dat het voorstel ook op steun van ondernemers en bewoners kan rekenen. Daarom kijken we nu of en hoe we een proef kunnen uitvoeren”, laat een woodrvoerster weten.

De stadsdeelcommissie van Centrum hoopt dat, samen met stadsdelen Oost en Noord, onderzocht gaat worden wat de gevolgen en resultaten zullen zijn van dit plan.