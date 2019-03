Wegenwacht bespuugd en geschopt door boze automobilist

De politie kwam ter plaatse om de ANWB-medewerkers te helpen. Ⓒ Twitter

AMSTERDAM - Een medewerker van de ANWB Wegenwacht is vrijdagmorgen ’bespuugd en geschopt door een klant’. De aso-automobilist is in de boeien geslagen en meegenomen door de politie. Het zou gaan om een vrouw.