’Homo’s vaker beroofd bij internetdate’

Het aantal berovingen van lhbt’ers bij internetdates neemt toe, aldus agent Marco van Schie-Smit van Roze in Blauw. Ⓒ Politie Rotterdam

Rotterdam - Homoseksuelen in de Rotterdamse regio zijn in toenemende mate het slachtoffer van berovingen tijdens internetdates. Dat stelt Marco van Schie-Smit van de Rotterdamse afdeling Roze in Blauw, een politienetwerk dat zich bezighoudt met anti lhbt-geweld en ondersteuning van de slachtoffers daarvan.