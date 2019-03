Brussel breidt sancties tegen Rusland uit

Het gaat onder anderen om drie bevelhebbers van Russische grenspatrouilleboten en het hoofd van de veiligheidsdienst van de illegaal geannexeerde Krim, aldus de EU-verklaring.

Eind november hielden Russische marineschepen Oekraïense schepen aan die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov wilden varen. In totaal 24 zeelieden werden opgepakt en naar Moskou overgebracht. De EU-ministers eisen de onmiddellijke vrijlating van alle bemanningsleden, de teruggave van de in beslaggenomen schepen en vrije doorgang van alle schepen door de Straat van Kertsj.

Op de lijst staan nu 170 personen en 44 bedrijven. De sancties gelden vooralsnog tot 15 september.