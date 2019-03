NCTV: aanslagen passen in dreigingsbeeld

„Het gepolariseerde debat kan impact hebben op snel radicaliserende groepjes of eenlingen”, twittert Aalbersberg, die sinds vorige maand NCTV is. De politie en autoriteiten ’zijn en blijven alert’ rondom moskeeën in Nederland, laat hij weten.

De Nederlandse veiligheidsdiensten zijn „bij voortduring alert” op veiligheidsrisico’s, beaamt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De bewindsman wees erop dat Nederland al het dreigingsniveau 4 heeft. „In Nieuw-Zeeland was dat heel laag.” De minister lijkt niet van plan het dreigingsniveau te verhogen. Het dreigingsniveau in Nederland is volgens de NCTV substantieel, 4 op een schaal van 5.

’Akelig’

Grapperhaus noemde de aanslagen in Nieuw-Zeeland „verschrikkelijk” en „buitengewoon akelig.” Hij zei erg mee te leven met de gemeenschap daar, ook met de moslimgemeenschap. „We moeten ons als samenleving helaas realiseren dat er mensen op een volledig extremistisch, fout spoor zijn beland.”