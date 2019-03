Utrechtse jongens (11 en 12) ontdekken nieuwe schimmel

’Schimmelontdekkers’ Ouail Zaim en Mohamed Bidari poseren trots voor hun medescholieren met het certificaat dat ze hebben gekregen. De gevonden schimmel draagt de naam van hun school. Ⓒ foto aldo ALLESSIE

Utrecht - Ouail (11) en Mohamed (12) van groep acht van obs De Maaspleinschool in Utrecht stonden gisteren in het bijzijn van alle scholieren, hun ouders en leerkrachten te glimmen van trots in de aula. De twee scholieren kregen een certificaat uitgereikt van schimmelexpert Jan Dijksterhuis van het Westerdijk Instituut, omdat zij de ontdekkers zijn van een heuse nieuwe schimmelsoort.