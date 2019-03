Crematorium gaat in vlammen op, lichamen onaangetast

Uit de eerste onderzoeken is gebleken dat de brand is ontstaan in een verbrandingsoven, hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De lichamen van de overledenen lagen opgeslagen in een afgesloten ruimte. Volgens de Duitse politie is de schade van de brand geschat op 1,5 miljoen euro.

