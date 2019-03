Veiligheidsdiensten na de aanslag op een moskee in Christchurch. Ⓒ EPA

Waarschuwingen van experts en inlichtingendiensten over aanslagen van extreem-rechts tegen moslims en immigranten klinken de laatste jaren steeds luider. In Nederland is van geweld tegen moslims nog nauwelijks sprake, maar er is wel zorg voor escalatie.