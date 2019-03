Maatregelen rond moskeeën Nederland, wake in Amsterdam

Ambtenaren en agenten in Amsterdam gaan vrijdag de wijken in om contacten te leggen en er is extra aandacht voor het middag- en avondgebed bij moskeeën. De burgemeesters van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam bezoeken vrijdag moskeeën in hun gemeenten om hun medeleven te uiten over de aanslagen in Nieuw-Zeeland.

Zo gaat burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam naar de An-Nasr moskee in zijn stad. „De burgemeester wil graag horen wat er leeft onder de mensen. Deze verschrikkelijke aanslagen hebben zoveel mensen geraakt”, aldus een woordvoerster van Aboutaleb.

Gruweldaad

Ook burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bezoekt enkele moskeeën. „Wat een weerzinwekkende aanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland. Ook in onze stad, onze internationale stad van vrede en recht, doet deze gruweldaad veel pijn. In het bijzonder bij de moslimgemeenschap”, liet Krikke weten.

„De schietpartijen in Christchurch, Nieuw-Zeeland zijn even ingrijpend als zinloos”, reageerde burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, die ook een moskee bezoekt tijdens het middaggebed. „Deze buitengewone en ongekende daad van geweld is weerzinwekkend. Onze gedachten gaan uit naar de islamitische gemeenschap in Nieuw-Zeeland.” Op het stadhuis hangt de vlag halfstok.

Amsterdam is al sinds begin dit jaar in gesprek met islamitische instellingen over het verbeteren van de veiligheid. Halsema schreef eerder in een brief aan de gemeenteraad dat sprake is van „een verhoogde voorstelbare dreiging voor islamitische instellingen in Amsterdam.” Organisaties kunnen onder meer een veiligheidsscan aanvragen, waarbij wordt gekeken wat nodig is om gebouwen als moskeeën te beschermen tegen aanvallen van bijvoorbeeld rechts-extremistische groeperingen.

Wake

Op de Dam in Amsterdam is om 18.00 uur een wake voor de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Initiatiefnemer Comité 21 Maart roept mensen op te komen uit solidariteit en medeleven met de mensen die omkwamen en gewond raakten bij de terroristische aanval in moskeeën in Christchurch.

„Ook in Nederland creëren extreemrechtse partijen een klimaat waarin mensen makkelijker de stap zetten naar geweld jegens vreedzame medeburgers”, schrijft het comité in een verklaring die door meerdere organisaties wordt ondersteund. „Christchurch staat niet op zichzelf.”

Volgens de organisatie zullen diverse sprekers het woord nemen tijdens de wake. Comité 21 Maart is een landelijke antiracisme-coalitie, waar meerdere maatschappelijke organisaties bij zijn aangesloten.