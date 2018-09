Orkaan Irma koerst af op Antillen

Het Amerikaanse consulaat op Curaçao waarschuwt toeristen in het gebied voor overstromingen, modderstromen en schade aan huizen die de storm kan veroorzaken. Ook wijst het consulaat erop dat het vliegverkeer ontregeld kan worden.

Ⓒ EPA

Medewerkers mogen niet meer naar het consulaat reizen en toeristen wordt geadviseerd om voor dinsdag elders onderdak te vinden.

De orkaan bevindt zich momenteel ten oosten van de eilandengroep en nam de laatste dagen in kracht toe. Irma is nu een orkaan van de derde categorie met windsnelheden tot 185 km/uur.

Volgens weerbureau Weerplaza is de koers van de orkaan nog onzeker: nu ziet het ernaar uit dat Irma woensdag op ongeveer 80 kilometer afstand langs Sint Maarten trekt. Het eiland Saba ligt wat zuidelijker en daarmee iets gunstiger, hoewel daar ook veel wind, regen en hoge golven worden verwacht.

De laatste keer dat een orkaan zo dicht langs Sint Maarten trok, was in 2010. De schade was toen matig, aldus Weerplaza. Sint Maarten en Saba werden voor het laatst in 1999 direct door een orkaan getroffen. Dat was de zware orkaan Lenny.