Verdachte weilandmoord nu alweer vrij

Het lichaam van Van Seggeren werd op de ochtend van zondag 9 juli 2017 aangetroffen in een weiland bij het Friese dorp De Westereen. Hij had de avond ervoor een muziekfestival in de buurt bezocht. Eerder stelde justitie dat een van de scenario’s is dat Van Seggerens vrouw Jessica B. (34) haar man heeft opgehaald van het festival en dat ze vervolgens seks hebben gehad in het weiland. B.’s ex, Patrick T. zou daarna hebben toegeslagen met een hard voorwerp.

T. werd in augustus 2018 al als getuige gehoord in de zaak. Hij verklaarde toen de avond van de moord bij een bruiloft in Duitsland te zijn geweest. Bij dat verhoor, dat in Duitsland plaatsvond, waren volgens T.’s advocaat Charles Starmans twee Nederlandse verbalisanten aanwezig. „Hij wist eerst niet waar hij die avond was, dus zei de rechercheur: ’Kijk in je telefoon of iets hebt waaraan je kunt zien wat je gedaan hebt.’ Toen vond hij bij die dag een foto van de bruiloft waar hij was geweest.”

Bruiloft

Blijkbaar was dat voor justitie voldoende om de man niet als verdachte aan te merken, totdat een medegevangene van Jessica een paar maanden geleden verklaarde dat de vrouw had gezegd dat haar ex betrokken was. Na onderzoek bleek dat de bruiloft eerder was geweest. T. werd alsnog als verdachte aangehouden, maar verzette zich tegen overlevering naar Nederland. Daardoor zat hij twee maanden vast, voordat hij kon worden verhoord.

Toen hij deze week eindelijk werd verhoord, bleek hij alsnog een alibi te hebben. Hij was onder meer met een vriend op de dag van de moord en hij bracht die dag een vriendin naar een (andere) bruiloft. „Die getuigen zijn gehoord en hebben, zo ver mij gebleken is, zijn verklaring ondersteund”, aldus advocaat Starmans. De advocaat wil dat het OM de zaak tegen zijn cliënt seponeert. Het OM is dat voorlopig nog niet van plan. „Wat ons betreft blijft hij verdachte”, aldus een woordvoerster.

In de zaak is overigens ook Jessica B.’s moeder verdachte. De rechtszaak tegen B. staat gepland in april.

