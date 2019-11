Vermoorde zoon Duitse oud-president ’bij alle patiënten geliefd’

Politie leidt de dader weg uit het Schlosspark ziekenhuis, waar Von Weizsäcker werd vermoord. Ⓒ Foto AFP

BERLIJN - Na de brute moord op Fritz baron von Weizsäcker (59) leggen collega’s bloemen neer en vallen elkaar huilend in de armen. Artsen en verpleegsters staan in een lange rij bij het condoleanceregister in Berlijn, waar de zoon van de Duitse oud-president herdacht wordt.