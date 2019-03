Aboutaleb na aanslag Christchurch bij moskee in Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb woont vrijdag middag gebed bij in de An-Nasr Moskee te Rotterdam. Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Rotterdam - De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb bezocht vandaag het vrijdagmiddaggebed van de An-Nasr Moskee in Rotterdam West om zijn medeleven te betuigen vanwege de bloedige aanslagen in Nieuw-Zeeland. In een toespraak waarin hij een hart onder de riem stak van de moskeegangers, zei hij dat hij de moskeeën in Rotterdam vandaag extra beschermt met politiepatrouilles.