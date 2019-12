Ramkraak Tilburg: honderden kilo’s vuurwerk weg

Een vuurwerkwinkel heeft het magazijn vol met de handelswaar (archiefbeeld). Ⓒ ANP

TILBURG - Bij een ramkraak op een vuurwerkwinkel in Tilburg is voor honderden kilo’s aan vuurwerk buitgemaakt. Bij de diefstal in de Leenherenstraat, in de nacht van dinsdag op woensdag, werd een bestelbus gebruikt.