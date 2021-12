Eerste Kamer: verkoop grond niet aan Facebook voor bouw megadatacenter in Zeewolde

Eerst moet het volgende kabinet met een nieuwe visie komen voor ruimtelijke inrichting en datacentra, vindt de senaat. Alle oppositiepartijen steunden een voorstel daartoe van de Partij voor de Dieren, en de coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Wat dit precies betekent voor de komst van het datacentrum van Facebook-moederbedrijf Meta, is nog niet bekend. Demissionair staatssecretaris Raymond Knops, verantwoordelijk voor Rijksvastgoed, laat weten de motie „te bestuderen.” Het gaat om ongeveer 80 hectare grond, wat neerkomt op ruim honderd voetbalvelden.

Rijksvastgoedbedrijf

Er veel politieke discussie over de komst van een megacenter van het moederbedrijf van Facebook in Zeewolde. De gemeenteraad keurde vorige week donderdagavond de komst van dat center goed. Maar daarmee is de deal nog niet rond. Rond 80 hectare van de grond is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, vallend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat onder voorwaarde instemt met de verkoop aan Meta.

2,5 miljoen kuub water

Lokale en landelijke politici en bewonersgroepen vrezen, met al grote anonieme datacenters van Google in de kop van Noord-Holland, dat het gekoesterde boerenland en de weides met landschappelijke uitstraling plaats gaan maken voor meer grote anonieme dozen van techbedrijven. De komende jaren hebben zulke bedrijven meer ruimte nodig, vanwege de uitbreiding van stroomgebruik door bedrijven en consumenten.

Meta stelt echter zeer duurzaam te produceren. Toch is onduidelijk of de belofte om alle resthitte van de servers als verwarming aan de omgeving aan te bieden kan worden waargemaakt. Dergelijke toezeggingen over hergebruik van restwarmte in Zeewolde en Harderwijk vielen eerder in Hollands Kroon in het water na de komst van datareuzen. Er is bovendien enorm veel koeling, zo’n 2,5 miljoen kuub water, nodig. Dit kan een groot beslag op wat de regio bieden.

Ook zal het datacenter van Meta naar schatting dezelfde hoeveelheid elektriciteit als 460.000 huishoudens verbruiken.

Meta, dat ook datacenters voor sociale media WhatsApp en Instagram in de lucht houdt, spreekt sinds 2019 met de gemeente over de bouw van het enorme ’hyperscale datacenter’, dat 166 hectare in omvang telt. Dit wordt het grootste datacenter in Europa.