Zoon hofdame prinses Diana verdrinkt

Henry Byatt werd op dertig meter diepte gevonden in de Ionische zee. De 19-jarige jongeman werkte als duikinstructeur in het luxe vakantie resort Peligoni Club en besloot in zijn vrije tijd een zogenaamde ’freedive’ te doen waarbij je duikt zonder perslucht.

Zijn moeder Alexandra werkte tussen 1991 en 1997 als hofdame bij prinses Diana. De twee kenden elkaar al sinds hun jeugd.

Het ongeluk gebeurde al in 2017. Sindsdien is uitvoerig onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. De politie wilde weten of er niet iemand nalatig is geweest.

De lijkschouwer concludeert nu dat Henry waarschijnlijk oververmoeid is geweest toen hij ging duiken met twee vrienden. Dokter Fiona Wilcox zegt in de Telegraph dat hij ’beter naar zijn kamer had kunnen gaan en uitrusten. Een verstandige volwassene zou dat gedaan hebben”.

Henry was gek op watersport, bootjes en maakte vaak foto’s van andere surfers en wake-borders.