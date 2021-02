Zeven dure auto’s, crystal meth en miljoenen sigaretten afgepakt

Volgens de politie werden op 16 locaties in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland doorzoekingen gehouden. De verdachten zitten vast voor overtreding van de Opiumwet en voor witwassen. De verdachten zijn volgens de politie ook te linken aan de criminele organisatie die een groot drugslab had ingegraven in Montfoort. Het lab was gebouwd in zeecontainers die weer afgedekt waren met dijkverzwaringsklei.

Elf van de doorzochte panden zijn woningen. Daarnaast doorzocht de politie onder meer twee garages, twee loodsen en een bedrijf. In Wervershoof werd een keukenlab aangetroffen voor het produceren van crystal meth. Ook werd er meth gevonden, net als in Enkhuizen. In een bedrijfspand in Broek op Langedijk werden ketels aangetroffen die nodig zijn voor de productie van synthetische drugs.

Sigaretten

In het Gelderse Hattem, onder Zwolle, trof de politie in een loods 2.8 miljoen vermoedelijk illegaal geïmporteerde sigaretten aan. Zo kon 640.000 euro aan accijns worden ontdoken.

Naast de drugs en sigaretten zijn ook zeven (dure) auto’s in beslag genomen, een som contant geld en enkele dure horloges.

EncroChat

Volgens politie en justitie zijn is de actie een gevolg van het bekende EncroChat-hack, waardoor de diensten het communicatieverkeer tussen criminelen konden meelezen.