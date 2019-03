Weer wereldwijde klimaatprotesten

Jongeren gingen onder meer de straat op in Kopenhagen, Rome, Wenen, Lissabon, Bangkok, Seoul, Melbourne en Sydney. Een scholier in het Nieuw-Zeelandse Wellington hield een bord omhoog met het opschrift: „klimaatverandering is erger dan Voldemort”, een verwijzing naar de boosaardige tovenaar uit de populaire Harry Potter-boeken.

Veel jongeren vinden dat de tijd dringt en dat ouderen wakker moeten worden geschud. „Als we niets doen raakt dat onze levens, niet die van de 60-jarige politici”, zei een vijftienjarige jongen in Sydney. In Londen marcheerden duizenden jongeren van Parliament Square naar Trafalgar Square. Ze hadden spandoeken meegenomen met teksten als: „We missen onze lessen om jullie er een te leren.”

In Duitsland zijn meer dan 220 acties gehouden. Jongeren in Düsseldorf riepen: „We zijn de laatste generatie die dit nog kan oplossen.” Een van de jongeren verwacht een stijgende zeespiegel en meer orkanen als niets wordt gedaan. „Toekomstige generaties kunnen geen tijdmachine bouwen om terug te keren en onze politici te waarschuwen.”

De wereldwijde beweging van klimaatspijbelaars stamt uit augustus 2018. Toen begon de Zweedse activiste Greta Thunberg op schooldagen met haar protesten buiten het parlement. De tiener is inmiddels genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Zij deed vrijdag mee aan een betoging in Stockholm.

