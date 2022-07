Premium Het beste van De Telegraaf

Strandwacht Ernst redt al 34 jaar levens: ’Dit neem je mee naar huis’

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade Ⓒ Michel van Bergen

Katwijk aan Zee - „Onze slogan om vrijwilligers te werven is: ’Een ervaring voor het leven’. Nou in mijn geval klopt dit wel”, zegt de 46-jarige Ernst Brokmeijer die op zijn 13e begon als jeugdstrandwacht. Op de boulevard van Katwijk aan Zee deelt hij zaterdag tijdens een drukbezochte open dag van de Reddingsbrigade Katwijk onverminderd enthousiast polsbandjes uit aan jonge kinderen en hun ouders. „Dit is een groot onderdeel van het werk. Preventief bezig zijn. Vandaag lanceren we weer onze jaarlijkse campagne voor de bandjes waarop ouders hun telefoonnummer kunnen schrijven. Dat scheelt enorm in het aantal zoekgeraakte kinderen. Toch zien we jaarlijks 600 tot 700 gevallen van zoekgeraakt kroost.”