Overzicht: vijf eerdere aanslagen door extreemrechts

Politie bij de aanslag in Christchurch, waar zeker 49 slachtoffers zijn gevallen. Ⓒ AFP

Amsterdam - De dader van de bloedige aanslag in Nieuw-Zeeland komt uit de extreem-rechtse hoek. In een video, waarbij de aanslag live te volgen was, werd meerdere keren verwezen naar een extreemrechtse ideologie. Het is niet de eerste keer dat er vanuit deze hoek een aanslag wordt gepleegd.