Baasje overleden, trouwe hond wacht bij ingang ziekenhuis

De zes jaar oude hond, genaamd Toto, ligt braaf voor de deur van het Pablo Soria-ziekenhuis te wachten.Volgens El Tribuno de Jujuy, een lokale nieuwsbron, is de hond naar het ziekenhuis gebracht om een afscheid te kunnen nemen van zijn baasje. Maar, de familieleden van de man lijken - al dan niet opzettelijk - te zijn vergeten de hond mee te nemen. Het beestje wacht nog op zijn baas.

Fatima Rodriguez, een medewerker van een lokale dierenbescherming, zegt op zoek te zijn naar een nieuw baasje voor Toto. Ze zegt daarbij dat de nieuwe eigenaar van de hond het huis goed moet afsluiten: het kan zijn dat de hond weg loopt om zijn vorige baasje te zoeken.

Toto is inmiddels bij een dierenarts geweest. Het dier zal moeten worden geopereerd aan zijn poten, ook zal hij gecastreerd worden. Toto is volgens El Tribuno de Jujuy een brave, rustige hond. Hij laat zich aaien door vreemden. Waar zijn baasje aan overleed, is niet bekend.