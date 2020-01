Partner Halsema verzet zich tegen taakstraf

Oey kreeg in december 2019 een taakstraf van veertig uur vanwege verboden wapenbezit. Die straf werd opgelegd tijdens een besloten zitting van het Openbaar Ministerie. Omdat Oey tegen de straf van de officier van justitie in verzet is gegaan, zal de zaak in het openbaar bij de politierechter in Amsterdam worden behandeld, aldus het OM.

Lees het hele verhaal: