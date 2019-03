Trein op cruise control

Ⓒ ProRail

GRONINGEN - Op het spoor in de provincie Groningen is deze week succesvol getest met ’cruise control’ voor treinen. Het ging om eerste nachtelijke tests met een zelfrijdende passagierstrein, die op de ’automatische piloot’ rijdt. Dat gebeurde tussen Groningen en Zuidhorn. Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk van ProRail is tevreden: „Het ging voorspoedig, met af en toe nog een ingreep. Het doet wat het moet doen!”