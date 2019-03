Alem worstelt met ontuchtzaak

De pijn over de grote incestzaak is voelbaar onder de bewoners van Alem. Ⓒ APA

Alem - Wie is de man uit Alem die vastzit om een van de meest pijnlijke ontuchtzaken in ons land van de laatste jaren? Bewoners van het Gelderse kerkgehucht spreken liever niet over de 46-jarige Anthony B., die minimaal 24 veelal jonge slachtoffers zou hebben gemaakt. Het dorp aan de oevers van de Maas is zwijgzaam.