Vosje wandelt 3500 kilometer

Het diertje legde de afstand af in slechts 76 dagen. En dat weten we omdat het Norwegian Polar Institute het vrouwtje juli 2017 een zendertje om had gedaan.

Maart 2018 begon de lange barre tocht toen het dier bij Svalbard op het Noorse eiland Spitsbergen verliet. 21 dagen later en 1512 kilometer ijsvelden verder zette de vos voet op Groenland. Uiteindelijk bereikte zij op 1 juli Ellesmere Island bij Canada.

„We dachten eerst dat de gegevens niet klopten”, zegt Eva Fuglei die het vosje online volgde. Elke dag zond het halsbandje drie uur lang de gps-coördinaten naar de Noren.

Gevangen

De onderzoekers vermoedden dat het dier was gevangen en door rondreizende mensen was meegenomen. Uiteindelijk bleek ze ’t toch helemaal op eigen kracht gedaan te hebben. De onderzoekers wisten wel dat de dieren vaak grote afstanden afleggen, maar deze barre trektocht is toch wel de langst vastgelegde.

Een poolvosje legde in ruim twee maanden tijd 3500 kilometer af over barre ijsvlaktes. Ⓒ Polarresearch.net

De vos legde op haar tocht gemiddeld 46.3 kilometer per dag af. Op één dag zelfs 155 kilometer.

-50 graden

Normaal trekken de dieren, die temperaturen tot -50 kunnen overleven, al van gebied naar gebied voor voedsel. Ze leven van vogels, en in hele barre tijden van de restjes die ijsberen achterlaten. De vos, die drie tot zes jaar oud kan worden, volgt dan ook vaak de ijsbeer.

Waar het dier nu leeft is onbekend. De GPS-tracker stopte er afgelopen februari mee.

