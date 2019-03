Victorie begint nog af en toe in Alkmaar

Nee, in Alkmaar begint niet altijd de victorie. Dat was 446 jaar geleden misschien zo, toen we na het doorsteken der dijken de Spanjolen meedogenloos in de modder lieten vastlopen. Een van de resultaten was dat ik 395 jaar nadien, 1.95 meter en 52 kilo, op een praalwagen in de waaierige 8 oktober-optocht volkomen voor joker stond als een tegen kartonnen windmolens vechtende Don Quichotte, een rol die ik nooit meer helemaal heb kunnen loslaten.