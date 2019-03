Koolmees trekt aan bel over Europees plan voor WW

Nederland vreest dat arbeidsmigranten zo het land met de hoogste uitkering kiezen. Ⓒ ANP

BRUSSEL - Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) maakt zich „grote zorgen over nieuwe, ingrijpende sociale EU-wetgeving die er in Brussel doorheen gejaagd dreigt te worden.” In het wetsvoorstel kunnen werknemers uit andere landen die hun baan verliezen en recht op WW hebben ervoor kiezen hun uitkering zes maanden te laten uitbetalen in hun woonland. Volgens Koolmees geeft die optie een verkeerde prikkel, zei hij na afloop van overleg met zijn EU-collega’s in Brussel.