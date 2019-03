Arabische Lente 2.0

Het centrum van de Algerijnse hoofdstad Algiers was vandaag het toneel van protesten tegen Abdelaziz Bouteflika. Ⓒ AP

ALGIERS - Een half miljoen doden in Syrië, ’s werelds grootste humanitaire crisis in Jemen, totale anarchie in Libië en een repressiever bewind dan ooit in Egypte. De opstanden in de Arabische wereld hebben de bevolking alleen maar nog grotere ellende gebracht. Toch kiezen jongeren in Algerije - volgens waarnemers waren vandaag honderdduizenden demonstranten op de been in Algiers - en Soedan ervoor massaal de straat op te gaan. Zo groot is de wanhoop.