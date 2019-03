Aangiftes Urk na ’genocidale’ column op radio

Columniste Elfie Tromp besprak de situatie op Urk, waar honderden jongeren het huis van een Marokkaanse jongen hebben bestormd, waarbij de moeder gewond raakte. Een ruzie op WhatsApp was de aanleiding.

„Welkom in Urk. Waar de kleingeestigheid hand-in-hand gaat met de inteelt en ja, dat mag ik zeggen, want het is zo”, verklaarde Tromp, verwijzend naar naar de Ziekte van Buchem, een erfelijke ziekte die werd vastgesteld op Urk. „Wat mij betreft mogen ze de dijken alvast doorsteken bij Urk.”

Misplaatst, schokkend en ongehoord, vinden bewoners in Urk. „We vinden het genocidale uitspraken. Het kan echt niet”, vertelt Hendrik Brands (27) die naar eigen zeggen als eerste aangifte deed op het politiebureau. „Urkers voelen zich gekwetst.”

Eten en bloemetjes

„Ik snap dat er een maatschappelijk debat wordt gevoerd over hetgeen er op Urk is gebeurd – en dat is ook niet goed te praten. Maar die familie wordt nu op handen gedragen door Urk, ze krijgen bloemetjes, krijgen eten. Iedereen helpt hen. En dan komt er zo’n links figuur die iedereen over een kam wil scheren...”, aldus Brands.

Volgens hem heeft de politie een vereenvoudigd aangifteformulier opgesteld om alle aangiftes te kunnen verwerken, ’vergelijkbaar met die van Geert Wilders tijdens minder-minder’, aldus Brands. Hij laakt de beeldvorming na het incident. „Ik lees dat honderd jongeren een huis hebben bestormd. Nee joh. Het ging om tien man, schat ik. De rest waren sensatiezoekers die op een afstandje hebben staan kijken.”

„Het is niet goed te praten hè, voor de duidelijkheid: het was verschrikkelijk. Maar de saamhorigheid hier is groot. Ik heb altijd Syrische buren gehad, die kwamen bij mij over de vloer zoals familie. Ook nu steunen we die mevrouw.”

Gemeente

Hij krijgt bijval van de gemeente. „We hebben kennisgenomen van de column, een stevige column waarin Urk veel nare dingen wordt toegewenst”, reageert een woordvoerder van de gemeente tegenover de NOS. „We begrijpen dat er zoiets als persvrijheid en vrije meningsuiting bestaat, maar we willen toch uitzoeken of de grenzen daarvan in dit geval zijn overschreden.”

BNNVARA zegt dat een column discussie mag uitlokken. „Zeker wanneer die aansluit bij een kwestie die onderwerp is van maatschappelijk debat. De maker heeft in zo’n publicatie immers een grote mate van vrijheid. Juridische grenzen zijn in de column van Elfie niet overschreden. Als de burgemeester van Urk de juridische mogelijkheden wil laten onderzoeken zien wij de uitkomst daarvan met vertrouwen tegemoet.”

Volgens Urker Brands hebben inmiddels tientallen of honderden mensen digitaal aangifte gedaan. Een woordvoerder van de politie kon dat vrijdagavond niet bevestigen.

