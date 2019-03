Max-mania barst weer los

Iris Kempenaars is net als haar ouders Corrie en André een echte Max-fan. Ze hoopt op dezelfde sfeer als in Oostenrijk.

Melbourne - Nederlandse Max Verstappen-fans zijn helemaal klaar voor de eerste Grand Prix van de Formule 1 in Melbourne. En sommigen hebben er alles voor over om onze landgenoot in actie te zien: zij zijn helemaal naar Australië afgereisd. „Een reisje naar Spa is niet spannend genoeg!”