Politie vergrendelt toegangswegen Urk

Op de Urkerweg is een lijnbus stilgezet. Een groepje mannen wordt gesommeerd uit te stappen. Een van hen loopt vijf minuten later verdwaald in de schemering langs een lege akker. Hij kwam vanaf Utrecht Centraal en is ergens in de polder op de bus gestapt.

„Het is 2,5 uur reizen alleen om mijn steun te betuigen. Ik kwam hier niet om te vechten”, zegt Ahmed (27). Hij doelt op de ruzie die maandagavond op Urk uit de hand liep. Een groep van tientallen jongeren had zich verzameld bij de woning van een Marokkaanse familie. Twee van hen drongen het huis binnen en raakten in gevecht met de bewoners. Ergens snapt Ahmed wel dat hij wordt teruggestuurd. „Maar ik kom hier niet om te vechten. Laat ons binnen om stil te protesteren.”

Even verderop loopt een 19-jarige man. Hij komt oorspronkelijk uit Irak maar woont in Emmeloord. Hij wilde een vriend bezoeken. „Mijn identiteitskaart en mijn verhaal hebben ze niet eens gecheckt.” Ook hij neemt een bus terug. Agenten zeggen er de hele avond te staan. „Of tot we het sein krijgen dat we naar binnen mogen.” In Urk zelf is het, op wat knalvuurwerk van jongeren in de oude haven na, rustig.