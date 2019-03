’Inval’ tijdens operatie aan de kaak gesteld

Dr. Pieter Steinmetz heeft met zes andere artsen een behandelkliniek opgezet. Ⓒ Aldo Allessie

Lelystad - Het conflict rond de failliete IJsselmeerziekenhuizen verscherpt zich. Op de gevel van het voormalige MC Zuiderzee in Lelystad mag nu dan de kalmerende naam ’Ziekenhuis St Jansdal’ prijken, van rust is allerminst sprake. De woede bij patiënten en artsen groeit, de onvrede is buitensporig, zo blijkt uit een confronterende brief van een van de artsen aan de minister voor medische zorg.