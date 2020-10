Tyfoon Goni nadert Filipijnen, duizenden geëvacueerd

Tyfoon Goni gaat naar verwachting zondag aan land met windsnelheden tot 215 kilometer per uur en windstoten tot 265 kilometer per uur. Het gaat om de krachtigste tyfoon die de Filipijnen aandoet sinds Haiyan, die in november 2013 meer dan 6300 mensen doodde.

Preventieve evacuaties zijn begonnen in de provincies Camarines Norte en Camarines Sur. Ook de provincie Albay inwoners raadt mensen aan hun huizen te verlaten, vertelde een plaatselijke functionaris aan radiostation DZBB. „De kracht van deze tyfoon is geen grap.”

Tyfoon Molave heeft vorige week 22 mensen gedood in provincies ten zuiden van de hoofdstad Manilla, dat ook in het geplande pad van Goni ligt. Het is de achttiende tropische storm die het land dit jaar aandoet.

Autoriteiten staan voor een nieuwe hindernis omdat in evacuatiecentra voldoende afstand bewaard moet worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De Filipijnen hebben het op een hoogste aantal besmettingen en sterfgevallen in Zuidoost-Azië, na Indonesië.

Tyfoon Goni, die met een snelheid van 20 kilometer per uur vanuit de Stille Oceaan naar het westen trekt, zal zaterdagavond tot veel regen leiden in de hoofdstad en veertien nabijgelegen provincies. Overstromingen en aardverschuivingen worden gevreesd.

Een andere tyfoon, Atsani, wint net buiten de Filipijnen aan kracht. Elk jaar treffen ongeveer twintig tyfonen de Filipijnen.