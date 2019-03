Leider Hatton Garden-bende krijgt 10 jaar cel

Metropolitan Police Service (MPS) London Ⓒ AFP

LONDEN - De vermoedelijke leider van de ’Hatton Garden-bende’, die in het paasweekeinde van 2015 een opzienbarende kraak pleegde in het Londense juweliersdistrict, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De 58-jarige Michael Seed, bijgenaamd Basil, was de jongste van het vijftal dat er met goud, diamanten en sieraden ter waarde van bijna 18 miljoen euro vandoor ging.