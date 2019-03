Sancties VS tegen medewerkers ICC

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo Ⓒ ZUMAPRESS.com

WASHINGTON - Washington heeft sancties getroffen tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Die krijgen voortaan geen visum meer om in de VS onderzoek te doen naar de handelswijze van Amerikaanse staatsburgers in Afghanistan. Personen die voor dit doel al een inreisvergunning hadden, raken die kwijt. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag gezegd.