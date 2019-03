Trump houdt noodtoestand in stand met veto

Trump krijgt via de noodtoestand buiten het Congres om toegang tot miljarden dollars voor de bouw van een grensmuur. Dat is een van zijn bekendste campagnebeloften. Volgens critici is helemaal geen sprake van een noodsituatie aan de grens en misbruikt de president zijn bevoegdheden.

Het Congres heeft Trump inmiddels teruggefloten. Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden stemde voor het intrekken van de noodtoestand. Ook meerdere partijgenoten van de president vielen hem af. Toch hoeft Trump zich weinig zorgen te maken. Het Congres kan zijn veto weliswaar wegstemmen, maar dat vereist een tweederdemeerderheid. Die lijkt ook in het Huis, waar de Democraten de dienst uitmaken, te ontbreken.