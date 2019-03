Australische terrorist had wapenvergunning

Ze beloofde de wapenwetgeving aan te passen om herhaling van dergelijke gruweldaden te voorkomen.

Bekijk ook: Dit is het bizarre manifest van de terrorist

„De dader was in het bezit van een wapenlicentie. Ik heb te horen gekregen dat hij die in november 2017 heeft gekregen. Ik kan u een ding verzekeren en dat is dat onze rechtsregels ten aanzien van vuurwapens zullen veranderen”, aldus Ardern.

Bekijk ook: Sterren betuigen steun na aanslagen Christchurch