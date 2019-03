Hoe lang heeft Mueller nog nodig?

Mueller neemt zijn tijd voor het onderzoek. Ⓒ Foto Reuters

Washington - Hij was 93, hij had een vol leven achter zich en hij wist dat hij niet lang meer had. De behandeling was gestopt. Mitchell Tendler lag daar stil in bed. Plotseling richt de oude man zich op, en kijkt zijn zoon verschrikt aan. „Shit, ik ga het Mueller-rapport dus niet meer meemaken?” Zoon Walter is er nog verbaasd over: „Het waren zijn laatste, goed begrijpbare woorden.”