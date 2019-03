Adres kwetsbaar geheim

Na de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. werden familieleden door zwaarbewapende agenten van hun huis in Den Haag naar een veilige plek gebracht. Ⓒ REGIO15

Het horen de best bewaarde geheimen binnen politie en justitie te zijn; de locaties van zogenoemde safehouses. Het gaat hierbij om zwaarbeveiligde woonhuizen of appartementen waar de politie bedreigde personen, zoals PVV-politicus Geert Wilders en de zussen Holleeder, of undercoveragenten en informanten onderbrengt. Nu informatie over die adressen mogelijk in criminele handen is, kunnen bewoners van safehouses gevaar lopen.