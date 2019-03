De politie en gemeente op Urk zijn vrijdag extra op hun hoede. Ⓒ GinoPress B.V.

„We komen even een visje halen” en „We komen vanwege de onrust.” Echt snugger klinken de excuses van jongeren die proberen Urk in te komen vrijdagavond niet. Maar ook voor wie wel een goede reden heeft verzonnen, is het moeilijk om de vissersplaats in te komen.