Celstraf complotdenker voor bedreigen Rutte en De Jonge

Buiten de rechtbank klonk geroep van medestanders met spandoeken. Binnen moest activist Huig Plug zich verantwoorden vanwege een foto van twee lijkzakken bij een Volvo met daarbij de vraag ’Geen #coronapersconferentie?’ Die plaatste hij op Twitter vlak voor de corona-persconferentie van 2 november. Onder de foto schreef hij: ’de persconferentie gaat niet door vanavond’. Justitie vindt de foto bedreigend, ook in het licht van een eerder filmpje van Plug, waarin hij achter een fietsende Rutte aan lijkt te gaan. De rechter vindt dat ook. ,,Er ligt momenteel een zware druk op de samenleving en op politici.’’

Plug ziet zichzelf als klokkenluider van het Ministerie van Justitie en het gevangeniswezen, waar hij tot zijn ontslag gewerkt heeft. Hij staat voor zijn internetfilmpjes regelmatig op het Binnenhof waar hij bewindslieden aanspreekt. Hij zegt dat hij altijd amicaal met hen omgaat, en dat Rutte en De Jonge daarom geen reden hebben zich bedreigd te voelen. ,,Alle beveiligingslagen van Nederland kennen mij, ik sta vaak op het Binnenhof. Rutte weet waarom ik er sta, ik heb geen kwade bedoelingen, ben tegen geweld. Ik kaart alleen dingen aan.’’

Achter de foto van de lijkzakken zat geen bedoeling, zegt hij. ,,Dat was een bestaande foto die ook door veel anderen is doorgestuurd. Als een cabaretier het had gedaan, was er gelachen, maar ik zit meteen driehonderd uur in een isolatiecel.’’

Extremisme

Een mening over beleid of politiek mag scherp zijn, vindt de officier van justitie, maar Plug gaat te ver. ,,Hij heeft een duidelijke mening en verkondigt die met passie. Maar hij schuift op richting extremisme. Politici moeten hun werk kunnen doen zonder bedreigingen, zoals de suggestie dat de persconferentie niet doorgaat omdat Rutte en De Jonge zijn gedood. Ik zie daar geen satire of grap in. Plug heeft impact op zijn achterban, kijk maar naar de mensen buiten de rechtbank. Die kunnen tot actie overgaan. De NCTV waarschuwt er ook al voor dat eenlingen tot geweld over kunnen gaan in gepolariseerde tijden. Plug heeft bovendien geen enkele zelfreflectie. Iedereen die hem voor de voeten loopt, heeft het per definitie gedaan.’’

Plug ageert al langer tegen een door hem bespeurde samenzwering rond ‘satanisch ritueel kindermisbruik’ waar volgens complotdenkers hooggeplaatsten bij betrokken zouden zijn, waaronder Rutte. Al eerder is in dat verband hij veroordeeld voor het bedreigen van een Leidse rechter en haar man. Hij weigerde zijn tweets te verwijderen en bleef de rechter beschuldigen. Daardoor is de dwangsom opgelopen tot een kwart miljoen. Er wordt beslag op zijn huis gelegd om het te veilen. Medestanders die Huig Plug zien als politiek gevangene en martelaar voor het vrije woord, die ook nog in hongerstaking is gegaan. Ze stuurden op de zittingsdag zelfs een sleepvliegtuigje met steunbetuiging de lucht in.

Moordfoto De Jonge

Eerder op woensdagmiddag kreeg een dorpsgenoot van Plug celstraf voor een vergelijkbaar misdrijf. ,,Oh nee toch’’, kreunde Barry K. uit Rijnsburg toen hij zijn straf hoorde: acht weken cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij moet dus nog drie weken de cel in voor het plaatsen van een foto waarmee hij demissionair minister De Jonge heeft bedreigd. Het ging om een bewerkte plaat waarop Pim Fortuyn doodgeschoten op de grond ligt in het Mediapark met een bebloed hoofd,. Met photoshop was Fortuyns gezicht vervangen door dat van De Jonge.

Een ‘een afschuwelijk en schokkend beeld’, vindt de officier van justitie. ,,Geplaatst op een moment waarop de spanningen in de samenleving hoog zijn opgelopen’’, meent ook de politierechter. ,,Politici in toenemende mate bedreigd en moeten steeds meer beveiligd worden. Uitermate onsmakelijk is nog de minste kwalificatie.’’

,,Ik heb nooit de bedoeling gehad om iemand te bedriegen’’, zegt de dinsdag ontslagen onderhoudsmonteur. ,,,Zeker Hugo de Jonge niet. Het is zelfs niet zo dat ik het niet eens ben met de maatregelen. Ik plaatste hem in een opwelling. Probeerde de lolbroek uit te hangen en had er verder geen bedoelingen bij. Inmiddels vind ik het niet lollig meer. Meer dan stom. Maar een bedreiging zie ik er niet in.’’